Kuşadası Belediye Bandosu Bakımevlerine Sürpriz Yaptı

Kuşadası Belediye Bandosu'ndan bakımevi sakinlerine 100'üncü yıl sürprizi

AYDIN - Kuşadası Belediye Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde kent genelindeki bakımevlerine sürpriz yaptı. Bakımevlerini ziyaret ederek marşlar çalan bando, çalışanlar ve sakinlerine Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yıl coşkusunu doyasıya yaşattı.

Kuşadası Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kuşadası Belediye Bandosu, kentteki 5 bakımevini ziyaret ederek konser sürprizi yaptı. Bandoyu bir anda karşılarında gören bakımevi sakinleri ve çalışanları önce şaşırdı. Ardından bandonun çaldığı marşlar ve hareketli parçalara eşlik etmeye başladı. Giydikleri ay-yıldızlı tişörtler ve ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturan bakımevi sakinleri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gönüllerince yaşadı. Etkinliğin sonundaysa bandonun çaldığı oyun havalarıyla karşılıklı oynayan bakımevi sakinleri ve çalışanlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendilerini unutmadığı için teşekkür etti.