Kuşadası Açıklarında Yunusların Gösterisi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kuşadası ilçesi açıklarında balık avına çıkan amatör denizciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, balıkçılar tarafından görüntülendi. Amatör balıkçılardan Muşti Demiroğlu, "Yunuslarla karşılaştık. Onları izlediğimizi bildikleri için denizde dans edip, gösteri yaptılar" dedi. Bir süre deniz yüzeyinde gösteri yapan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.