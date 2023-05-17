Kuş Yakalamak İsterken Apartmanın Beşinci Katından Düşen Kedi Yaralandı

Kuş yakalamak isterken apartmanın beşinci katından düştü

ZONGULDAK Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde 1 yaşındaki British cinsi zeytin isimli kedi kuş yakalamak isterken apartmanın beşinci katından düşerek ayağından yaralandı.

Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesinde bir apartmanın beşinci katından 1 yaşındaki british cinsi zeytin isimli kedi kuşu yakalamak isterken, kendini boşluğa bıraktı. Ardından yere düşmesiyle zeytin isimli kedinin sol ön ayağı kırıldı. Hayvan sahiplerinin fark etmesi üzerine zeytin isimli kedi kent merkezinde bulunan veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından ilk müdahalesi yapılan ve röntgen çekilen zeytin isimli kedinin ön sol ayağında kırık tespit edildi. Ardından hemen ameliyata alınan zeytin isimli kedinin ön sol ayağında ki kırığa plak uygulaması ile sabitlendi. Ameliyattan çıkan zeytin isimli kedi yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Veteriner Gökmen Koç, "Kedimiz akşam saat 10: 30 civarı geldi. Yaptığımız tetkiklerde ön kolda bir kırık tespit ettik. Ön kol ekmeğinde kırık tespit ettik. Hemen akabinde ertesi gün operasyon kararı verdik. Genel durum gayet iyi. Operasyonu tamamladık. Gayet güzel şekilde kemikleri bir birine kaynaştırdık. Sabitledik. Buradan söylemek istediğim artık gün uyuması ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte kedilerimiz kuşa böceğe atlama iç güdüsüyle böyle travmalar yaşayabiliyorlar. Camlarımıza balkonlarımıza muhakkak göz kulak olmalıyız. Yalnız bırakıyorsak da muhakkak cam pencere kapatmalıyız" dedi.