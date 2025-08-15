Kuş Gözlemcisi: Orman Yangınları Yaban Hayatı Tehdit Ediyor

TÜRKİYE genelinde çıkan yangınlarda ormanların zarar gördüğünü belirten kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Ormanların yanması nedeniyle yaban hayvanları avlanmaya açık hale geldi. Bu nedenle avlanmanın yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye genelinde 2025 yılında çok sayıda orman yangını çıktı. Bu yangınlarda ormanlar zarar gördü. Başta kuşlar ve yaban hayvanları olmak üzere pek çok canlı türü yuvasız kaldı. Bu sene her yıl olduğu gibi orman yangınlarının etkili olduğunu söyleyen kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Bunun en büyük sebeplerinden biri insan nüfusunun artması. Nüfusunun artmasına bağlı olarak da elektrik ve su ihtiyacının artması, ağaçların kesilmesi, ormanların yanması derken yağmurda yağmamaya başladı. Çanakkale kuraklığı en fazla hisseden illerimizden biri. Bu gibi sebeplerden dolayı yangınlar maalesef her sene artmakta. Küresel ısınma her sene daha da ileri gitmekte. 2015 yılından bu yana her yıl sıcaklık rekorları kırarak gidiyoruz ve orman yangınları maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu orman yangınlarından sonra yaban hayatı hayvanlarının da başı derde giriyor" dedi.

16 Ağustos'ta av sezonunun açılacağına dikkati çeken Cenk Polat, "İzmir'de 25 bin hektar, Çanakkale'de 4 bin hektar alan zarar gördü. Bursa, Bolu, Bilecik, Kastamonu gibi illerimizde de yangınlar oldu. Ormanların yanması nedeniyle yaban hayvanları avlanmaya açık hale geldi. Bu nedenle başta bu iller olmak üzere avlanmanın yasak olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yanan alanlardaki yaban hayvanlarının yangının ulaşmadığı alanlara doğru kaçtığına dikkat çeken Polat, "Burada da av yasağı olmadığı sürece yine başları dertte olacak. Yaşam alanları yanan yaban hayvanlarının kendilerine yeni yer bulabilmeleri çok önemli. Ama önlem alınmazsa yine kendilerine yer bulamayacaklar ve sayıları her geçen yıl olduğu gibi azalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.