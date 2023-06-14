Doğal Kuş Gözlemcisi olan Fatma Şeyma Yanar, arazide rastladığı Kızıl Şahin ile arkadaş oldu. Yanar, Kızıl Şahin'e yaklaşarak dost oldu. Kursağı boş ve burada yiyecek aramak için arazide olduğunu söyleyen Yanar, sıcaktan bunalmış da olabilir.

Kuş gözlemcisi ile Kızıl Şahin'in dostluğu

ARDAHAN - Doğal Kuş Gözlemcisi olan Fatma Şeyma Yanar, arazide rastladığı Kızıl Şahin ile arkadaş oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik mahallesinde bulunan arazide rastladığı Kızıl Şahin'e yaklaşan Doğal Kuş Gözlemcisi olan Fatma Şeyma Yanar, hayatındaki en önemli anlardan birini yaşadığını söyledi.

Yanar, "Kuş gözlemcisi olarak buradayım. Arkamda görmüş olduğunuz bir Kızıl Şahin türü. Ortalama 25 yıl yaşam ömürleri var. 2 ile 4 arası yavrularının olduğunu biliyorum. Bunun dışında burada yolun kenarında Kızıl Şahin'i görmek gerçekten çok heyecan verici. Bu kadar yakından görmek nasip oldu. Dinlenmek için veya fare ve Köstebek avlanmak için burada olabilir" dedi.

Yanar, Kızıl Şahin'e yaklaşarak dost oldu. Kursağı boş ve burada yiyecek aramak için arazide olduğunu söyleyen Yanar, sıcaktan bunalmış da olabilir. Yanar, daha yakın olmak için yaklaştığı Kızıl Şahin uçarak gözlerden kayboldu.