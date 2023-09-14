Kurtarma köpeği Ateş enkazda eğitimini sürdürüyor

Kurtarma köpeği Ateş gerçek enkazda eğitimini sürdürüyor

Ateş, 4 bloklu sitenin enkazında eğitiliyor

Ateş, komando gibi iz sürüp nokta atışı yapıyor

Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Yıldız Arama Kurtarma Birliği'nin üyesi kurtarma şampiyonu Ateş isimli köpek, eğitimlerini kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan 5 katlı 4 bloktan oluşan sitenin enkazında sürdürüyor.7/24 nöbette olan Ateş, yurt içi ve yurt dışında her canlının imdadına koşmaya hazır.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yıldız Arama Kurtarma Birliği'nin üyesi arama-kurtarma ve iz sürme köpeği Ateş, olası bir afette 7/24 hazır. Geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde ve İzmir depreminde enkaz arama çalışmalarında büyük rol oynayan Ateş, K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün K9 Eğitim Merkezi'nde 8 saate yakın eğitim yapıyor. Balıkesir'in Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi'nde deprem raporu çürük çıkan 5 katlı 4 bloktan oluşan sitenin kentsel dönüşüm projesi dahilinde yıkımına başlanıldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Ateş, enkaz içerisinde saklanan objeleri bulabilmek için didik didik arama-kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi. Ateş, saklanan objeleri çok kısa bir sürede içerisinde bularak eğitmeninden tam puan aldı.

Enkaz yönetimini öğreniyorlar

Enkazda yaptıkları eğitim hakkında bilgi veren K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay, "Burada yaptığımız eğitimler, gerçek yaşamdaki enkazlardaki çalışmamızı kolaylaştırıyor. Köpekler, enkaza giriş çıkışlarını ayarlaması öğreniyor hem kendi fizibilitelerini ve enkaz yönetimlerini oluşturmaları bakımından eğitimler büyük bir fayda sağlıyor. Bu yıkımlarda gerekli izinleri alıp, güvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örnek ve öncü konumda sertifikalı ağır kurtarma yapabilen ekip; unvanı ile yurt içi, yurt dışı 7/24 nöbette olarak tehlikeye düşmüş her canlının imdadına koşmaya hazırdır." dedi.

100 binden fazla kişiye eğitim verildi

Türkiye'nin örnek eğitim alanına sahip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, bir yandan kendi eğitimlerini sürdürürken bir yandan da "Okulum Afete Hazır" ve "Daima güçlü, daima hazır" projesi ile 100 binden fazla kişiye afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar hakkında eğitimler verdi.