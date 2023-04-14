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Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Yaşam Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından, Küre Dağları Milli Parkı'na yerleştirilen 10 fotokapanla bölgedeki yaban hayatının zenginliği görüntülendi.

BARTIN ile Kastamonu arasındaki Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yaban hayatının zenginliği, kurulan 10 fotokapanla görüntülendi. Bölgedeki karaca ve geyiklerle, kış uykusundan uyanan ayıların besin araması görüntülere yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından, fauna çeşitliğini araştırmak için, Küre Dağları Milli Parkı'na ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 4 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde, karaca ve geyiklerle, mart ayında ise kış uykusundan uyanan ayıların doğada besin araması yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kastamonu Bartın Yaşam Haberler

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