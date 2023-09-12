Kurdun saldırdığı ineğe yapay kuyruk yapıldı

Amasya'da kurt saldırısında kuyruğu kopan ineğe durumuna üzülüp kesmeye kıyamayan sahipleri tarafından yapay kuyruk yapıldı. Kuyruğu olmadığı için üstüne konan sineklere karşı savunmasız kalan inek yeni bir kuyruğa kavuşmuş oldu.

Kurdun saldırdığı ineğe yapay kuyruk yaptılar

AMASYA - Amasya'da kurt saldırısında kuyruğu kopan ineğe durumuna üzülüp kesmeye kıyamayan sahipleri tarafından yapay kuyruk yapıldı. Kuyruğu olmadığı için üstüne konan sineklere karşı savunmasız kalan inek yeni bir kuyruğa kavuşmuş oldu.

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Serkan Karakuş ve eşi Münevver Kakakuş, kurt saldırısında yaralanıp kuyruğu kopan 10 yıllık ineklerini sağlığına kavuşturdu. Karakuş çiftçi, sineklere karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördü.

'Göğ inek' diye seslendikleri ve kesmeye kıyamadıkları ineklerinin yeni kuyruğuna kısa sürede alışacağına inandığını anlatan Serkan Karakuş, "İneğimizin durumuna çok üzülmüştük. Sineklerden acı çekiyorduk. Böyle bir çare düşündük. Elimizden bu kadar geldi. Püsküllü, boncuklu bir kuyruk yaptık" diye konuştu.