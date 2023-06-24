Kurdun Besihanede Köpekleri Telef Etmesi Korkuya Neden Oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı besihanede kurdun evin önünde bağlı bulunan köpekleri telef etmesi, korkuya neden oldu. Besici Raşit İkiz, bir kurdun bir süre önce besihanesinin önündeki köpeğe saldırdığını belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı besihanede kurdun evin önünde bağlı bulunan köpekleri telef etmesi, korkuya neden oldu.

Kurdun küçük köpeği sırtından yakalayıp götürdüğü anlar besihanenin kamerası tarafından kaydedildi.

Aile yaşananlardan sonra besihanedeki güvenlik amaçlı tedbirleri artırırken, kameralardan izledikleri besihanelerinde kurt nöbeti tutmaya başladı.

Besici Raşit İkiz, bir kurdun bir süre önce besihanesinin önündeki köpeğe saldırdığını belirtti.

Yeni bir köpek bağladıklarını anlatan İkiz, "Bekledik, bir gün gelmedi, ikinci gün bunun yerine başka bir köpek bağlamıştık. Kurt yine geldi, köpeği boğmuş ama onu götürememiş. Bir de üst tarafta rahmetli bir arkadaşımın emaneti bir köpek vardı. Onu da halatından çıkarttırıyor, zincirle beraber alıp gidiyor." dedi.