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Kurbanlık Otobüs Durağında Yakalandı

Kurbanlık Otobüs Durağında Yakalandı

Yaşam Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlık, otobüs durağında yakalandı.

KAÇAN KURBANLIĞINI OTOBÜS DURAĞINDA YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kesime götürülürken sahibinin elinden kurtulan küçükbaş kurbanlık, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan araçların arasında koştu. Sahibi de peşinden koşarken, otobüs durağına kaçan kurbanlık, çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MOTOSİKLETLE TAŞIDI

Bir diğer görüntü de Bursa-Ankara kara yolunda kaydedildi. Bu kez bir vatandaş, küçükbaş kurbanlığı motosikletin arkasına yatırarak taşırken görüntülendi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Yaşam

İnegöl Bursa Yaşam Haberler

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