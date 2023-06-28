Kurbanlık Otobüs Durağında Yakalandı

KAÇAN KURBANLIĞINI OTOBÜS DURAĞINDA YAKALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kesime götürülürken sahibinin elinden kurtulan küçükbaş kurbanlık, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan araçların arasında koştu. Sahibi de peşinden koşarken, otobüs durağına kaçan kurbanlık, çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),