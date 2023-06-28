Kurbanlık Otobüs Durağında Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan küçükbaş kurbanlık, otobüs durağında yakalandı.
KAÇAN KURBANLIĞINI OTOBÜS DURAĞINDA YAKALADI
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde kesime götürülürken sahibinin elinden kurtulan küçükbaş kurbanlık, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan araçların arasında koştu. Sahibi de peşinden koşarken, otobüs durağına kaçan kurbanlık, çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.MOTOSİKLETLE TAŞIDIBir diğer görüntü de Bursa-Ankara kara yolunda kaydedildi. Bu kez bir vatandaş, küçükbaş kurbanlığı motosikletin arkasına yatırarak taşırken görüntülendi.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Yaşam