Kurban Kesim Yerlerinde Çocuklar Şaşkınlıkla İzledi

Antalya'da kurban kesim yerlerinde çocukların korku ve şaşkınlıkla izlediği manzara, her yıl olduğu gibi bu yıl da değişmedi. Kesim yerlerindeki yoğunluk az olsa da çocuklar, kurban kesimini izlemeye devam etti. Bazı vatandaşlar çocukların kesim yerinde olmasını desteklerken, bazıları ise tepki gösterdi.

ANTALYA'da kurbanlık kesim yerlerinde her yıl görülen manzara bu yıl da değişmedi. Küçük yaştaki çocuklar kurbanlıkların kesilme anını hem korkarak hem de şaşırarak izledi.

Sabah erken saatlerde kurban pazarlarından küçük ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar, belediyeler tarafından belirlenen kesim yerlerine gitti. Kent genelinde çoğunlukla kapalı pazar yerleri kurban kesim alanı yapıldı. Bir tarafta kurbanlıklar kesilmeyi beklerken bir tarafta da kesilen kurbanlıkların etleri pay edildi.

Konyaaltı ilçesindeki kurban kesim yerinde ise vatandaşlar internetten aldıkları sıra numarasıyla kurbanlıklarını kesti. Kalabalığın olmadığı kesim yerinin daha düzenli olduğu görüldü. Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin kestiği kurbanlıkların etleri sahiplerine poşet içerisinde teslim edildi.