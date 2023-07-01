Kurban Bayramı Tatilinde Vatandaşlar Sultan Şeyhmus Türbesini Ziyaret Ediyor
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'ni ziyaret ederek dua ediyor. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, burada kurbanlarını kestikten sonra namaz kılıp dua ediyorlar. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden insanlar için mevlit okunuyor.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultan Şeyhmus Türbesini ziyaret ediyor.
Mardin'deki Sultan Şeyh Musa (Sultan Şeyhmus) Külliyesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, dua ediyor.
Türbeyi ziyarete gelen Ali Gök, satın aldıkları kurbanı da külliye alanında kestiklerini belirterek, "Bayramı burada karşılamak istedik. Kurbanımızı da buradan alıp, kestik. Türbeyi ziyaret edip namazımızı kılıp dua ettik. Depremde hayatını kaybeden insanlar için mevlit okundu" dedi.
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