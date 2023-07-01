Kurban Bayramı Tatilinde Vatandaşlar Sultan Şeyhmus Türbesini Ziyaret Ediyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Külliyesi'ni ziyaret ederek dua ediyor. Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar, burada kurbanlarını kestikten sonra namaz kılıp dua ediyorlar. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden insanlar için mevlit okunuyor.