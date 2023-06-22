Kurban Bayramı öncesi koyunlar tazyikli suyla yıkandı

Adana'da bir koyuncu, koyunlarını temizletmek için oto yıkamaya götürdü ve tazyikli suyla yıkattı. Koyuncu, yıkama anlarını sosyal medyada paylaştıktan sonra koyunlarını hayvan pazarına götürüp satışa sundu.

Koyunları tazyikli suyla böyle yıkadı

ADANA - Adana'da bir koyuncu, oto yıkamada koyunlarını tazyikli suyla yıkattı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bir koyuncu koyunlarını yıkatıp temizletmek için merkez Yüreğir ilçesinde bir oto yıkamaya götürdü. Burada koyunlarını tazyikli suyla yıkatıp köpükleten koyuncu bu anları da sosyal medyada paylaştı. Koyuncu, koyunlarını yıkattıktan sonra hayvan pazarına götürüp satışa sundu.

Gazetecilere konuşan koyuncu Yusuf Budar, "Hayvanların sağlıklı yetişmesi için elimizden gelenleri yapıyoruz. Doğal su ve köpükle hayvanlarımızı yıkıyoruz. Hayvana faydası var, zararı yok. Kesinlikle zararlı değil" diye konuştu.