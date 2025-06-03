Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk Arttı

Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, Kurban Bayramı öncesi günde ortalama 1000 bıçağın bilemeye getirildiğini belirtti. Bileme ücreti bu yıl 50 lira olarak belirlendi. Bıçakların kalitesi ve uzman kişilerce bileme yapılması gerektiği vurgulandı.

KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda yoğunluk arttı. Antalya'da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, bayram dönemi günlük ortalama 1000 bıçağın bilemeye getirildiğini belirterek, "Geçen sene 40 lira olan bıçak bileme ücreti bu sene 50 lira oldu" dedi.

Antalya'da bıçakçı dükkanı işleten Özen Bıçakçılar, Kurban Bayramı'na kısa süre kala yoğunluğun zirveye çıktığını söyledi. Özen Bıçakçılar, "Kurban Bayramı en yoğun olduğumuz dönem. Diğer günlerde de işlerimiz devam ediyor. Kurban Bayramı hazırlığımız 15 gün öncesinden başlar, son haftada ise tam anlamıyla mesaiye kalırız. Bayram dönemi günlük 1000'e yakın bıçak biliyoruz. Ancak en önemli konu, bilemenin işin ehli kişilerce yapılması. Piyasada lastikçi, bakkal, kasap herkes bıçakçılık yapıyor. Bu da vatandaş için risk" diye konuştu.

KURBAN BIÇAĞI AYRI, SEBZE BIÇAĞI AYRI

Kurban kesiminde kullanılacak bıçakların kalitesinin ve uygunluğunun önem taşıdığını vurgulayan Özen Bıçakçılar, "Sebze ya da meyve doğrama bıçaklarıyla kurban kesilmez. Hayvanın canı alınıyor, bu yüzden kaliteli çelikten üretilmiş, yerli imalat bıçaklar kullanılmalı. Çin malı ürünlere yönelmemelerini özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımız, zincir marketlerden ya da AVM'lerden değil, uzman bıçakçılardan alışveriş yapmalı" dedi.

'BU SENE FİYAT 50 LİRA OLDU'

Geçen yıl 40 lira olan bileme ücretlerinin bu sene 50 liraya çıktığını söyleyen Özen Bıçakçılar, "Her bıçağın bileme süreci farklıdır, ustalık ister. Bıçakların körelmesi, ustalığa ve kullanıma göre değişir. Bazı bıçaklar 3 günde körelir, bazıları 6 ayda körelir. Tahta üzerinde sert vurularak değil, düzgün kesimle kullanıldığında bıçak ağzı daha uzun ömürlü olur. Vatandaşlar, bıçağını bilemeye götürürken mutlaka işin ustasını tercih etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
CHP kurultay iddianamesi kabul edildi! İmamoğlu dahil 12 kişi için hapis isteniyor

CHP'nin kaderini belirleyecek iddianame kabul edildi
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada

5,8'lik deprem anı kamerada! Panikle kaçarken birbirlerini ezeceklerdi
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı

İsrail'e karşı sabrı taşan Trump hepsini görevden aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı

Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma tamam
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile şoke etti: Babam ne yaptın!

Gelinin istediği mehir yakınlarını bile şoke etti: Babam ne yaptın!
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.