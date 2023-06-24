Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı tercih ederken kimisi de biletmeyi tercih ediyor.

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı

DÜZCE - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı tercih ederken kimisi de biletmeyi tercih ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Düzce'de bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileyicilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan ve dede mesleğini devam ettiren Düzceli bıçak ustası Halil Emül 45 yıllık bıçakçılık yaptığını Düzce'de de 33 yılında olduğunu söyledi.

Çok kaliteli çelikten çok güzel bıçakların Bursa, Trabzon, Denizli ve kendilerinin yaptığını söyleyen Halil Emül kurban kesmek için ise "Bıçağın çok keskin olması gerekiyor. Güzel kesen bıçak hayvana eziyet etmez, yüzerken ve et doğrarken rahat bir şekilde kullanılabilir" dedi.

Halil Emül son olarak ise elleri kesmemek için çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.