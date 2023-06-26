Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerine talep arttı. Ardahan'da bileyiciler bütün yıl az sayıda müşterileri olduğunu belirterek, bayram nedeniyle işlerinin artmasından ise memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerinin yoğun mesaisi

ARDAHAN Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicilerine talep arttı.

Kurban Bayramı öncesi, hayvan pazarları dışında, bıçak bileyicilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Ardahan'da bileyiciler bütün yıl az sayıda müşterileri olduğunu belirterek, bayram nedeniyle işlerinin artmasından ise memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bıçak bileyletmek için getirenler ise, bileyiciliğin bir zanaat olduğunu, yıllar içinde sayıları azalan ustaların değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

"Hayvanlar zarar görmesin"

Bıçak bileyleme ustası Halil Bulutlar, 30 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek "İtinalı şekilde bıçakları biliyoruz. Kurban kesimleri eziyetli olmasın. Bu işlem 6 kademede yapılır. Kalın ve ince taştan geçirdikten sonra, keçe üzerinde ve yağ taşıyla bileriz. Masa üzerinde de işlem yaptıktan sonra keskinliğini kontrol ederiz. Böylece bıçak hazır olur. Piyasada sadece 2 adımla yapılıyor, bu olmaz. Hayvanlar zarar görmesin. Bayram öncesi ortalama günde 100-200 arası bıçak biliyoruz" şeklinde konuştu.