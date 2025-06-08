Kurban Bayramı'nda Sapanca'da Yüzde Yüz Doluluk ve Araç Yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda Sapanca'da Yüzde Yüz Doluluk ve Araç Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı. İlçeye girişler yoğun araç trafiği oluşturdu. Tatilcilerin dikkatli olmaları ve güvenilir işletmelerle iletişime geçmeleri gerektiği vurgulandı.

1) KURBAN BAYRAMINDA SAPANCA YÜZDE YÜZ DOLULUK ORANINA ULAŞIRKEN, İLÇEDE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

SAKARYA'nın Sapanca İlçesinde, Kurban Bayramı tatili sebebiyle ilçe giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluştu. İlçede doluluk yüzde yüz seviyesine ulaştı.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı ile tatilcilerin ilk tercihi olan Sapanca ilçesinde yoğunluk yaşanıyor.

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, "Doluluk oranımız yüzde yüz seviyesine ulaşmış durumdadır. Tatil için yine Sapanca'mızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Alaçam, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isterken, rezervasyon öncesi mutlaka dernek ile iletişime geçerek işletmenin gerçek ve güvenilir olup olmadığını teyit ettirmelerini istedi.

Alaçam, "Son birkaç aydır görsel ve yazılı medyada Sapanca üzerine birçok kirli oyunlar oynanmaktadır. Ama yine Sizler bizlere güvenerek bu oyunları bozarak Sapanca'yı tercih ederek hem bizleri mutlu ettiniz hem de doğa ile özdeşleştiğiniz bu coğrafyada sizlerle buluşma fırsatını sağladınız. Bizim bütün hazırlıklarımız tamamdır bütün işletmelerimiz gerekli denetimlerden geçmiştir. Bizler de gerekti tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. İnşallah yaz sezonu boyunca sizleri birlikte ağırlamak istiyoruz. Hedefiniz yaz sezonu boyunca yüzde yüz misafir memnuniyeti olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dernek olarak misafirlerimizin yanında olacağız. Herhangi bir sorun yaşadığınızda derneğimiz ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır" dedi.

ARAÇ YOĞUNLUĞU DRONE KAMERASINDA

Öte yandan Anadolu Otoyolu Sapanca kavşağında çıkan araçlar yoğunluk oluşturdu. Gişelerde ilçeye giriş yapmak için çıkan araçlar, Sapanca merkezine ve Kırkpınar yönüne uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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