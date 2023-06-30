Kurban Bayramı'nda Eminönü'nde Yoğunluk

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Bayramı İstanbul'da geçirip, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler Eminönü'ndeydi. Şehir içi ulaşımın ücretsiz olmasını da fırsat bilen vatandaşlar tramvay ve vapurlarda yoğunluk oluşturdu. Eminönü'ne gelen vatandaşların kimi boğaz turu yaptı; kimi ise, tarihi yerleri gezmeyi tercih etti.

"BAYRAMI DOLU DOLU GEÇİRDİK"

Bayram tatili için İzmir'den gelen Ayşe Görsen ise, "İzmir, Bayraklı'dan geldik. Arkadaşlarımızla birlikte geldik, eşimin asker arkadaşlarıyla birlikteyiz. Grup halinde geldik ama birkaç parçaya bölündük. İzmir'de tabii ki hava çok güzel, deniz çok güzel ama burada dostluklar çok daha farklı. İstanbul'u ikinci gezişim, bugün daha yeni tura başladık. Sultanahmet'e gideceğiz, yarın da Belgrad Ormanı sonra boğaz turu yapacağız." şeklinde konuştu. Gaziantep'ten İstanbul'a gezmeye gelen bir vatandaş ise, "Gaziantep'ten geldik. Üsküdar tarafını gezdik. Şu an Eminönü'ndeyiz. Galata'ya geçeceğiz buradan da" dedi.