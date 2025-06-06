Kurban Bayramı'nda Antalya Sahilleri Dolup Taştı

Kurban Bayramı'nda Antalya Sahilleri Dolup Taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, tatilciler sıcak havadan faydalanarak Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz, güneş ve piknik keyfi yapan yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde deniz kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde Antalya sahillerinde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 24,4 derece, nem oranının yüzde 46'ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti, kimi ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

Ailesiyle birlikte gelenler sahil bandındaki yeşilliklerde piknik yaptı. Denizin keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Tatilcilerin yanı sıra, kurban kesen Antalyalılar da öğleden sonra soluğu sahilde aldı. Sahildeki yoğunluk varyant seyir terasından görüntülendi.

Ailesiyle bayramı Antalya'da geçiren Ayşenur Dönmez, "Antalya'da hava çok sıcak. Biz de serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne geldik. Antalya şu an çok kalabalık. Türk'ten çok turist var. Denizde çocuklarımızı serinletiyoruz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangında kahraman nakliyeci konuştu

Anne ve 3 evladının can verdiği faciada kahraman nakliyeci konuştu
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin gündemine oturan olayda yumruk atan kişi konuştu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ikide iki yaptı

Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.