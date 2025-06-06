Kurban Bayramı'nda Antalya Sahilleri Dolup Taştı

KURBAN Bayramı tatilinin ilk gününde deniz kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kurban Bayramı tatilinde Antalya sahillerinde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 24,4 derece, nem oranının yüzde 46'ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti, kimi ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

Ailesiyle birlikte gelenler sahil bandındaki yeşilliklerde piknik yaptı. Denizin keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Tatilcilerin yanı sıra, kurban kesen Antalyalılar da öğleden sonra soluğu sahilde aldı. Sahildeki yoğunluk varyant seyir terasından görüntülendi.

Ailesiyle bayramı Antalya'da geçiren Ayşenur Dönmez, "Antalya'da hava çok sıcak. Biz de serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne geldik. Antalya şu an çok kalabalık. Türk'ten çok turist var. Denizde çocuklarımızı serinletiyoruz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,