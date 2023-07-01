Kurban Bayramı'nda Adalar'a gitmek isteyenler iskelelerde uzun kuyruk oluşturdu

Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilenler, Adalar'a gitmek için Kadıköy ve Kabataş iskelelerine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. İstanbul'da tatilini geçirenler, boş kalan İstanbul'un tadını çıkarmak için Adalar'a gitmeyi tercih etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanında güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için iskelelere geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadıköy ve Kabataş İskelelerine gelenler, vapura binmek için kuyruk oluşturdu.

"BOŞ KALAN İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kadıköy İskelesi'nde vapura binmek için kuyrukta bekleyen Murat Aydoğdu "Havanın güzel olması, alternatiflerin çok olması nedeniyle Adalar'a gitmeyi düşündüm. Bu bayramda İstanbul'da kaldık, bizde boş kalan İstanbul'un tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ailesi ile birlikte adalara gideceğini söyleyen Mustafa Akça "Çocuklarla birlikte tatili değerlendirmek için gidiyoruz. Herkese iyi tatiller olsun" diye konuştu.