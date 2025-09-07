Kuralsız Sokaklar: Kolombiya, Irak ve Mısır'da İlginç Yolculuklar

KANAL D'nin her bölümüyle büyük ses getiren programı Kuralsız Sokaklar, seyirciyi birbirinden farklı rotalarla dünyayı keşfe çıkarmayı sürdürüyor. Ulaşılması zor coğrafyalardaki farklı kültürleri izleyiciyle buluşturan program izleyicileri bu akşam Kolombiya, Irak ve Mısır'a götürecek.

EĞLENCEYE AÇILAN KAPI: BARU ADASI

Yaz ekranına damgasını vuran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı Kolombiya olacak. Baru Adası'nda insanların denizin ortasında parti yaptığı anlar, kumsalda futbol oynadığı renkli görüntüler ekran karşısındakilerin içini ısıtacak.

İŞKENCE HAPİSHANESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kural tanımayan bölgelerin izindeki Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı Irak'ta kayda alınanlar tüyleri diken diken edecek. Süleymaniye'de Saddam Hüseyin'in istihbarat binası olarak bilinen ve müze haline getirilen binadaki kurşun izleri, tanklar, öldürülen insanların fotoğrafları, işkence hapishanesi olduğunu kanıtlayan detaylar ekran başındakileri acı tarihe doğru yolculuğa çıkaracak.

ÇÖPLERDEN KAZANILAN HAYATLAR

Kuralsız Sokaklar'ın son durağında Mısır'ın başkenti Kahire'nin bilinmeyen yüzü ekrana taşınacak. Her yerin çöplerle dolu olduğu Zabbaleen adlı gecekondu mahallesinde çöpleri ayrıştırarak hayatlarını kazanmaya çalışan insanların yaşam mücadelesi ve bölgede yaşanan kaosun izleyiciyi hayrete düşürecek.

