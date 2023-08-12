Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ses Sanatçısı ve Asma Davul Virtüözü Çelik, davulunu alıp kurumaya yüz tutan göletin başında davul çalıp mani söyledi. Farkındalık amacıyla göletin başında davul çalınmasıyla ilgili çekilen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce izleme aldı.

Kuraklıkla boğuşan göletin başında davul çalıp mani söyledi

Bu tokmak su farkındalığı için

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ses Sanatçısı ve Asma Davul Virtüözü Çelik, davulunu alıp kurumaya yüz tutan göletin başında davul çalıp mani söyledi.

Daha önce suyun altında, paraşütte ve kayak yaparken davul çalan Ses Sanatçısı ve Asma Davul Virtüözü Ahmet Merih Çelik, kuraklık sebebiyle kurumaya yüz tutan baraj ve göletler için de bir dörtlük hazırladıktan sonra davulunu alıp Bıyıkali Göletinin yolunu tuttu. Su kıtlığı yaşanmadan farkındalık çalışması yapmak isteyen Çelik, göletin başında davul çalarak mani söyledi. Farkındalık amacıyla göletin başında davul çalınmasıyla ilgili çekilen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce izleme aldı. Çelik, çalışmayı yaptıktan sonra olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde son dönemlerde baya sıcak havalar, sıcak günler geçiriyoruz. O yüzden sıcaklıkların artmasıyla aynı zamanda kuraklıkta arttı. Kuraklığın artması sebebiyle davulumu aldım. Tekirdağ'da Bıyıkali Göletine geldik. Burada bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu da insanlarımızın suyu biraz daha tasarruflu kullanmaları açısından, biraz daha minimal şekilde kullanması açısında böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah verimli olur diye düşünüyorum" dedi.

Göletin yanında farkındalık amacıyla davul çalıp mani söyleyen Çelik, o anlara ilişkin çektirdiği videonun sosyal medyada oldukça ilgi gördüğünü de ifade ederek, "Çektiğimiz video sosyal medyada oldukça ilgiyle izlendi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımıza, insanlarımıza ve bizleri sevenlere en azından bir şekilde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Güzel sonuçlar aldık diye düşünüyorum" dedi.