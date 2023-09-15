Yıllardır kuraklıkla boğuşan ve suları gün geçtikçe azalan Burdur Gölü'ne ilkbaharda gelen flamingoların sayıları sonbaharın gelmesiyle iyice azaldı. Gölde kalan son birkaç flamingo yavrularıyla birlikte besin bulmak için çabalıyor.

Kuraklıkla boğuşan Burdur Gölü'nde allı turnalar besin bulabilmek için çabalıyor

BURDUR - Yıllardır kuraklıkla boğuşan ve suları gün geçtikçe azalan Burdur Gölü'ne ilkbaharda gelen flamingoların sayıları sonbaharın gelmesiyle iyice azaldı. Gölde kalan son birkaç flamingo yavrularıyla birlikte besin bulmak için çabalıyor.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve dünyayı kuraklığa sürükleyen küresele iklim değişikliğinden nasibini alan Burdur Gölü çiftçilerin yanlış sulama yöntemleri kullanması, kaçak sondajların kurulması ve gölü besleyen derelerin üzerine barajların yapılmasıyla birlikte gün geçtikçe su kaybetmeye devam ediyor. Çekilen suların gözle görüldüğü bu günlerde gölün misafirleri allı turnaların sayısı da oldukça azalmış durumda.

İlkbahar aylarında göle gelen ve sayıları binleri bulan flamingolardan artık parmakla sayılacak kadar az kalmış durumda. Havaların soğumasıyla birlikte büyüttükleri yavruları ile birlikte sıcak bölgelere göç eden flamingolar gittikleri her yerde iklim değişikliğinden dolayı azalan sularda umduğunu bulamıyor.

Burdur Gölünde kalan son birkaç flamingo da yavruları ile birlikte besin bulabilmek için göl kıyılarını adeta arşınlayarak besin arıyor.

Öte yandan su yüksekliğini gösteren levhada suyun çekildiği çok net belli olurken durumu gören vatandaşlar gölün eski günlerini yad ederek iç çekiyorlar.