Kuraklık Nedeniyle Batman'da Gölette Ölü Balık Faciası
Batman'ın Beşiri ilçesinde kuraklık nedeniyle suyun çekilmesi sonucu gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekildiği gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Beşiri ilçesi Danalı köyündeki gölette, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekilmesiyle yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkları görenler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, numune alıp inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam