- Kur'an kursundaki çocuklara bisiklet hediyesi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Türkiye'nin dördüncü büyük camii Abdülhamithan'da yaz Kur'an kursunda Kahramanmaraş Müftülüğü, 10 sınıfta eğitimi tamamladı. Kur'an, siyer, hadis ve ahlak konularında sınava tabi tutulan öğrencilerden birinci olanlara bisiklet hediye edildi. Eğitimlerini tamamlayan depremzede öğrenciler için hediye etkinliği düzenlendi. Etkinlik Kur'an tilavetiyle başladı. Çocuklar, öğrendikleri sure ve ilahileri seslendirdiler. İstanbul Bayrampaşa müftülüğünün gönderdiği 10 adet bisiklet, yaz Kur'an kursunda birinci olan öğrencilere dağıtıldı.

Kur'an Kursu öğreticisi Ayşenur Baloglu "Sınavlar yaptık, her sınıftan birinci öğrencilerimiz var. Derslerimizi bitirdik, Kur'an'ı bitiren öğrencilerimiz var. Kur'an, siyer, ahlak derslerini işliyoruz güzel bir şekilde" dedi.

Cami imam hatibi Ali Sarıkaya, "Her yıl olduğu gibi bu yılda her ne kadar depremin gölgesi de olsa, hüzünlü ve grup da olsa 250 tane öğrencimizle yaz Kur'an kurslarımız başladı. Elhamdülillah çok coşkulu bir şekilde devam ediyor. Bu arada İstanbul Bayrampaşa müftülüğünün bize göndermiş olduğu ve Saçaklızade Vakfı'nın organize ettiği 10 tane bisiklet geldi, buradaki yavrularımıza o bisikletleri hediye ettik. Yarışma neticesinde birinci olanlara verdik biz bunları. Çocuklar çok mutlu ve heyecanlı bu tür hediyelerini verilmesi onların iştiyakını artırıyor. Camilerimizi seviyorlar bu vesile ile yaz Kur'an Kurslarımız çok daha verimli geçiyor. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Cahit Koz, "Teşekkür ederim, ben Abdülhamidhan Camii'nde yaz Kur'an kursuna katıldım. İstanbul'dan bizlere bisiklet gönderen abilere çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar" diye konuştu.