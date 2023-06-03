Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliğinde eğlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Kur'an kursuna giden çocuklara yıl sonu etkinliklerinde unutulmaz bir gün yaşattılar.

Düzce'de Kur'an kurslarının yol sonu etkinlikleri düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Bahçeşehir Bölgesi Hicret Cami Kur'an kursuna giden öğrenciler için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünü bağlı Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de etkinliğe katılarak öğrencilerle sokak oyunları oynadılar. Etkinlikte çocukların yüzleri boyanırken unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE