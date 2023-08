KUMSmall AVM'de Kral Şakir Etkinliği

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM, başta mobilya olmak üzere moda, lezzet ve eğlence arayanların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler için her hafta farklı etkinlikler de gerçekleştiren KUMSmall AVM, bu hafta çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanlarından Kral Şakir'i Kayseri'ye getirdi.

Kayseri'nin önemli bir değeri olan ve Kayseri mobilyasının dünyaya açılan penceresi haline gelen KUMSmall AVM, mobilyadan modaya, lezzetten eğlenceye aranılan ve istenilen her şeyi bir arada sunuyor. Ziyaretçi sayısını her geçen gün artıran KUMSmall AVM, her hafta gerçekleştirdiği etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Özellikle yaz tatilindeki çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen KUMSmall AVM'de bu hafta Kral Şakir çocuklarla buluştu. Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00, 16.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde eğlenceli gösterilerini sunan Kral Şakir ve arkadaşları çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü. - KAYSERİ