KUMSMALL AVM'de Eylül Ayı Boyunca Canlı Müzik Konserleri

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, Eylül ayı boyunca her hafta sonu canlı müzik ziyafeti sunacak. Konserler ücretsiz olarak düzenlenecek.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. KUMSMALL AVM'de Eylül ayı boyunca her hafta sonu canlı müzik ziyafeti sunulacak.

KUMSMALL AVM, hayatın güzelliklerini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yaz tatili boyunca her hafta sonu çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiren ve sevilen çizgi film kahramanlarıyla çocukları buluşturan KUMSMALL AVM, Eylül ayında yeni bir etkinlik dizisine daha başlıyor. Bu hafta sonu başlayacak olan canlı müzik konseri Eylül ayı boyunca her hafta sonu devam edecek.

KUMSMAL Canlı Müzik Konseri 2-3 Eylül tarihlerinde Erkilet Kapı'da başlayacak ve önümüzdeki haftalarda diğer kapılarda devam edecek. Saat 16.00 ve 18.00'de düzenlenecek olan canlı müzik konseri KUMSMALL ziyaretçileri ücretsiz olarak takip edebilecek. - KAYSERİ