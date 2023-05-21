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Kumluca'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Kumluca'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Yaşam Haberleri

Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Göksu Mahallesi Obalar Kavşağı'nda, A.S. (24) yönetimindeki 07 VFG 17 plakalı otomobil, E.Ö. (19) idaresindeki bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

Kumluca Göksu Yaşam Haberler

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