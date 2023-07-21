Kumluca'da mahsur kalan tilki tedavi altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarımsal sulama için kullanılan boş su havuzuna düşen tilki, belediye ekipleri tarafından çıkartılarak tedavi altına alındı.

Mavikent Mahallesi'nde sulama havuzunda bir tilkinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kumluca Belediyesi ekipleri, sıcak hava ve açlık nedeniyle bitkin düşen tilkiyi havuzdan çıkardı.

Tilki, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kumluca Belediyesi veteriner hekimi Sinan Ulusoy, tilkinin vücudunda herhangi bir kırık ya da yaralanma görülmediğini söyledi.

Tilkinin sıcak hava, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin olduğunu belirten Ulusoy, "Gerekli tedavileri yaptık. Serum takarak sıvı takviyesi ve vitaminlerini verdik. İki gün süreyle tilkinin tedavisini takip edeceğiz, kendi yaşamını idame edecek duruma geldiğinde doğal ortamına bırakacağız." bilgisini verdi.