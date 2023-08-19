Kumluca'da İş Yerinde Telefon Patlaması

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir iş yerinde tamir için getirilen telefonun batarya kısmından alev alması sonucu panik yaşandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, telefonun alev alması ve dumanların çıkması görülüyor.

Antalya'nın Kumluca'da Özdemir Sokak'taki iş yerine getirilen tamir için getirilen telefon batarya kısmından alev alıp yandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda iş yerindeki tezgaha bırakılan telefondan dumanların çıkması ve alev alması yer alıyor. Bu sırada dükkandakilerin kısa süreli panik yaşadığı görüldü.İşyeri sahibi Samet Atalay, "Tamir esnasında elimdeki telefon bir anda patladı ve alev aldı. Beklemediğimiz bir anda böyle bir olunca korktuk. Panik olduk" dedi.

Patlama esnasında işyerinde bulunan Arda Salur ise telefonun patladığını görünce korktum. Hemen tezgahın arkasına saklandım" dedi. (DHA)