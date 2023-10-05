Kulübede Geçen Bir Ömür: Ayakkabı Tamircisi Hamza Avlar

Kulübede geçen bir ömür... Güvercin ve kedisiyle ayakkabı tamirhanesinde yaşıyor

78 yaşındaki Hamza Avlar:

"Burada kedi ve güvercinimle yaşıyorum"

"Tek göz oda veya konteyner istiyorum"

ADANA - Adana'da tapusunu almadığı arsasındaki evinden atılan ayakkabı tamircisi, 18 senesini geçirdiği tamirhane kulübesinde kedisi ve uçamayan kuşuyla kalıyor.

Adana'ya yaşayan 78 yaşındaki Hamza Avlar, 1960'lı yıllarda 18 sene boyunca sigortasız olarak kentte faaliyet gösteren yerel bir gazetede çalıştı. Bu sürede yaptığı birikimle Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde bir arsa satın aldı ve içerisine eşi Sabahat ile birlikte oturacağı ev yaptırdı. Ancak arsayı alırken parayı aracı bir kişiye veren Avlar, daha sonra aracanın Kıbrıs'a kaçması nedeniyle tapuyu bir türlü üstüne alamadı.

Kira parası almadan oturmalarına izin verdi

Bu sırada yerel gazetenin kapanmasının ardından ayakkabı tamirciliği yapan Avlar'ın arsayı satın aldığı şahısta arsayı başkasına sattı ve o kişi Avlar çiftine arsanın içerisindeki evde kira vermeden oturmalarına izin verdi. 17 sene önce de Hamza Avlar'ın eşi Sabahat vefat edince yaşlı adam tek başına yıllarda 30 kilometre uzakta bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde hem ayakkabı tamir etti hem de evinde oturdu. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında arsa tekrar satıldı ve satın alan kişi 2021 yılında Hamza Avlar'ı evden dışarı attı.

Kulübede yaşamaya başladı

Avlar, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan ayakkabı tamirhanesinde kedisi ve uçamayan güvercini ile yaşamaya başladı. Devletten her ay 65 yaş aylığı alan Avlar, bu aldığı parayla da mahallenin sokak kedilerine bakmaya başladı. Adeta kedilerin babası olan yaşlı adama mahalleli sahip çıktı ve kimisi her gün yemeğini kimisi de duş ve kıyafet yıkamasını üstlendi.

Tek göz oda istiyor

Ancak yaşlılığı nedeniyle artık kulübesinde yaşayamadığını söyleyen Hamza Avlar, artık tek göz bir odalı ev veya depremzedeler için yaptırılan konteynerlerden talep ediyor.

"Aldığım para kedilerin masraflarını karşılamıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Hamza Avlar, "Emekli olamadığım için 65 yaş aylığı alıyorum. Aldığım maaş kedilerin masraflarını karşılamıyor. 1980'lerden beri buradayım. 1,5 yıldır da burada kalıyorum. Sandalyenin üzerinde yatıp kalkıyorum. Yemeği işte buradaki vatandaşlar sağ olsun veriyor. Apartmandaki arsa sahiplerinin izniyle burada kalıyorum. Başımı sokacak tek göz oda bir ev veya bir konteyner istiyorum" dedi.

"Gece gündüz burada kalıyorum"

Hayvanseverlerin kedi maması desteği sağladığını da anlatan Avlar, "Aldığım paranın hepsi mama masraflarına gidiyor. Arada bazı hayvan severler veriyor. O şekilde idare edip gidiyoruz. Güvercinin boynundan sorunu var o yüzden de uçamıyor. Gece gündüz burada kalıyorum. Başka yerden yardım gelir mi bilmiyorum ama hayvan severlerden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.