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Kulu'da Deprem Sonrası Bir Kişi Fenalaştı

Kulu'da Deprem Sonrası Bir Kişi Fenalaştı

Yaşam Haberleri

Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bir kişi panik nedeniyle fenalaştı. Ambulans çağrıldı ve müdahale edildi.

BİR KİŞİ PANİK NEDENİYLE FENALAŞTI

Konya'nın Ankara'ya sınırı olan Kulu ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panikle sokağa çıkıp, bir süre bekledi.  Sokağa çıkan vatandaşlardan birinin panik nedeniyle fenalaşması üzerine çağrılan ambulansta müdaha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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