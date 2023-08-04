Küçükçekmeceliler İstanbul'un ortasında organik tarım yapıyor

Küçükçekmeceliler kentin ortasında organik tarım yapıyor

İstanbul'un ortasında organik tarım

İSTANBUL - Atakent Mahallesi'nde yer alan Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi'nde bu günlerde hasat heyecanı yaşanıyor. Hobi Bahçesi sakinleri, yıl boyunca ekip biçtikleri tarım ürünlerini toplamanın keyfini çıkarıyor.

Kentleşmeyle birlikte yeşile özlem duyan vatandaşlara şehrin ortasında tarım yapma imkanı sunan Küçükçekmece Belediyesi, doğayla kucaklaşmak isteyenleri hobi bahçesinde yeşil ve toprakla buluşturuyor. Atakent Mahallesi'nde 40 metrekarelik parsellerden oluşan 268 adet bahçede, toprağa özlemini gideren Küçükçekmeceliler, kendi yetiştirdikleri sebzeleri sofralarına götürmenin de mutluluğunu yaşıyor.

"Toprak iyileştiriyor, yorulsam da pamuk gibi oluyorum"

Hobi Bahçesi'nde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ifade eden Halkalı Merkez Mahallesi sakini Hazin Kahraman, "Her gün sabahları bahçeme geliyorum. Bitkilerime bakıyorum, suluyorum, çapamı yapıyorum. Baktıkça mutlu oluyorum, çalıştıkça hoşuma gidiyor. Toprak çok iyileştiriyor, beynim rahatlıyor. Bu yıl yüzde 99 ata tohumu olan kendi fidelerimi ektim. Çok lezzetli ürünler almaya başladım. Toprak büyük bir enerji veriyor bana, yorulsam da pamuk gibi oluyorum. Diğer yandan yetiştirdiklerimin tadına bakmak muazzam bir duygu. Bize bu fırsatı veren Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

"Başkan Çebi'ye teşekkür ediyorum"

Emekliliğinin keyfini Hobi Bahçesi'nde sürdüğünü söyleyen Rıza Uygun, "Unuttuğumuz, ailemizden gördüğümüz şeyleri burada yaşatmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse bir tatlı huzur bulmaya geldim diyorum. Ayağımı buraya attığımda stresimiz yok oluyor. Gelip buraya uğraşmaya başlayınca evimize mutlu bir şekilde gidiyoruz. Burada kendi yetiştirdiğim domates, biberi götürmek büyük keyif veriyor. Dostluklar kuruyoruz, bir akşam çay içmek büyük bir mutluluk veriyor bizlere. Bu imkanları oluşturan Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Meyveler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Hobi Bahçesi'nde domates, salatalık, biberden, marula; maydanoz, semizotu ve patlıcandan, kış sebzeleri ıspanak, turp pırasaya kadar pek çok sebze yetiştiriliyor. Hobi Bahçesi'nde yer alan meyve ağaçlarından elde edilen ürünler ise ilçedeki Çocuk Yetiştirme Yurdu, Kadın Sığınma Evi ve Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası üzerinden ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

2 yıl kullanım hakkı veriliyor

268 parselden oluşan hobi bahçelerinin 11 adeti engelli vatandaşlara, 15 adeti ise gazi ve şehit ailelerinin kullanımına sunuluyor. Hobi bahçelerinin hak sahipleri, kura ile belirlenerek, 2 yıl kullanım hakkına sahip oluyor. Hobi Bahçesinde hak sahibi olmak isteyenler, Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, başvurularla ilgili bilgi sahibi olabiliyor.