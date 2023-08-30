Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde 30 Ağustos kutlaması

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde toplanan tekne sahipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayrakları açıp marşlar çalarak konvoy yaptı. Küçükçekmece Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, coşkulu bir kutlama yaparak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE Menekşe Sahili'nde toplanan onlarca tekne, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Florya Atatürk Köşkü'ne kadar Türk bayrakları açıp marşlar çalarak konvoy yaptı.

Küçükçekmece Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı tekne sahiplerinin öncülüğünde bir grup Menekşe Sahili'nde 30 Ağustos kutlaması yaptı. Menekşe Sahili'nde saat 13.00 sıralarında toplanan tekne sahipleri, aileleri ve yakınlarıyla birlikte İzmir Marşı çalıp Türk bayrakları sallayarak denizde tur attı. Bir süre sahil civarında gezinen tekne sahipleri, daha sonra Florya Atatürk Köşkü'ne doğru konvoy yaparak gitti. Köşk önünde toplanan grup, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Menekşe Sahili'ne geri döndü. Tekne sahiplerinin kutlaması kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

COŞKUYLA KUTLAMAK İSTEDİK

Küçükçekmece Su Ürünleri Kooperatifi üyelerinden İhsan Öz, teknelerini bayraklarla süslediklerini ve 30 Ağustos sebebiyle coşkulu bir kutlama yapmak istediklerini belirterek, 30 Ağustos Türk milletinin esaret altına alınamayacağının ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıkılmış yolda bütün dünyaya ispatlandığı bir tarih dedi. Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını ifade eden Öz, Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem bu milli gururu, coşkuyu çocuklarımıza, çevredeki insanlara aşılayabilmek adına böyle bir organizasyon içerisine girdik. Küçükçekmece'den hareket ettik, konvoy halinde Menekşe Plajı üzerinden geçerek Atatürk Köşkü önünde saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı okuduk ve alkışlar eşliğinde tekrar arkadaşlarımız Florya ve çevresinde dolaşmaya devam ediyorlar. Böyle bir coşkuyla kutlamak istedik diye konuştu.