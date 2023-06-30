Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı'nda yoğunluk yaşandı

KURBAN Bayramı'nın 3. gününü denize girerek değerlendirmek isteyenler Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Plajdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş, "Sanki İstanbul'un geri kalanı buraya toplanmış. Hiç güzel geçmiyor burası, eğlenmiyorum" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile gelip hem pinik yaptı hem de denize girdi. Plajda yaşanan yoğunluk ise, havadan görüntülendi.

"ÇOK KALABALIK"

Plajın çok kalabalık olduğunu belirten bir başka kişi ise, "İğne atsan yere düşmez. Şu an buradan ayrılayım 1 saat sonra burayı ancak bulurum. O da zabıtalar eşliğinde" diye konuştu.