Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı'nda Yoğunluk
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Kurban Bayramı'nın 3. gününü denize girerek değerlendirmek isteyenler Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'na akın etti. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Plajdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş, 'Sanki İstanbul'un geri kalanı buraya toplanmış. Hiç güzel geçmiyor burası, eğlenmiyorum' şeklinde konuştu.
Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile gelip hem pinik yaptı hem de denize girdi. Plajda yaşanan yoğunluk ise, havadan görüntülendi.
"ÇOK KALABALIK"Arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Erhan Bahşi kalabalıktan şikayet ederek, "Sanki İstanbul'un geri kalanı buraya toplanmış. Hiç güzel geçmiyor burası, eğlenmiyorum" dedi. Plajdaki bir başka vatandaş, "Bayram güzel geçiyor eğleniyoruz arkadaşlarla. Güneş plajına gittik. Kapalı dediler. Sonra buraya gelelim dedik arkadaşlarla. Kalabalık değil fazla " dedi. Başka bir kişi ise, "Bugün çok güzel. Çok mutlu anlarım geçti. Yüzmeyi bilmiyordum yüzmeyi öğrendim bugün. Kalabalık aşırı derecede ama bir yandan da çok zevkli " dedi. Plaja gelen başka bir vatandaş da, "Çok kalabalık bir de çok yosunlu." şeklinde konuştu. Plajdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş ise, "Kalabalık ve yosunlu. Belediyenin Florya tesisleri vardı kapalı olduğu için buraya geldik " dedi.
Plajın çok kalabalık olduğunu belirten bir başka kişi ise, "İğne atsan yere düşmez. Şu an buradan ayrılayım 1 saat sonra burayı ancak bulurum. O da zabıtalar eşliğinde" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam