Küçükçekmece Gölü'nde Balık Tutma Uyarılarına Rağmen İnsanlar Görüntülendi

Küçükçekmece Gölü'nde yapılan incelemeler sonucunda uzmanlar tarafından yapılan uyarılara rağmen birçok kişi balık tutarken görüntülendi. Gölün mikrobiyolojik parametrelerinin sıkıntılı olduğu ve hastalık kapma riskinin bulunduğu belirtilirken, balık tutanlar ise gölün temiz olduğunu iddia etti. Göl kenarında yürüyüş yapanlar ise gölün kirli olduğunu ve kötü koku yaydığını ifade etti.

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde inceleme yapan uzmanların uyarılarına rağmen bir çok kişi bugün balık tutarken görüntülendi.

Küçükçekmece Gölü'nde araştırma çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Girilmemesi lazım çünkü mikrobik olarak, mikrobiyolojik parametreler bakımından oldukça sıkıntılı. Oradan birçok hastalığı kapmaları söz konusu. Girilmesine izin vermemek lazım, hatta orada balıkçılığın da yasaklanması lazım. Çünkü ağır metal kirliliği bakımından, mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan. Çocukları kontrol edemezsiniz. Oraya giriyorlar, ellerini yıkıyorlar, ağızlarına sürüyorlar, mikrop kapmaları olası" açıklamasını yaptı

Hafta sonunu fırsat bilen bir çok kişi sabah saatlerinde geldikleri göl kenarında balık tuttu. Balık tutanlar gölün temiz olduğunu, balıkların ise sağlıklı olduğunu söyledi. Balık tutanlar gölün kirli olduğuna dair yetkililer tarafından herhangi bir sözlü bilgilendirme veya uyarı levhası görmediklerini söyledi. Göl kenarında yürüyüş yapanlar ise gölün kirli olduğunu ve pis koku yayıldığını ifade etti.

"MADEM GÖL PİS İSE BUNA BİR ÖNLEM ALMALARI LAZIM

Göl kenarına boş kaldığı zamanlarda balık tutmaya geldiğini söyleyen İslam Sever, "Hiçbir sağlık problemi yaşamadım. Madem göl pis ise buna bir önlem almaları lazım. Yasak koyulmaz ise herkes gelir. Yasak diyebilirler. Mutlaka yasak koymaları lazımdı. Eski haline bakılarak kirli ama kirli olsa koku yapar ama yapmıyor. Buradan balık yiyorum hiçbir rahatsızlığım olmadı benim. Gayet normal. Sadece bir yerden numune alıp da bu göl pistir deme hakkı yok kimsenin. Madem balıklar pis zehirliyor o zaman komple yasaklayacaklar. Kimse de göle girmiyor, önceden girip yüzüyorlardı şimdi kimse yüzmüyor" dedi.

"BİZ YİYORUZ BALIKLARI BİR ŞEY YOK"

Balık tutan Ahmet Haskilo de, "Bazen iş olmayınca geliyorum. İş olunca gelmiyorum. Hafta sonları geliyorum. Burada sadece kefal balığı var. Biz yiyoruz balıkları bir şey yok. Sıkıntı yok balıklarda. Biz yiyoruz zaten" diye konuştu.

"YÜZDE 90 TEMİZ OLMADIĞI BELLİ ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Sabah saatlerinde göl kenarında spor yapmaya gelen Semih Kargan ise gölün kirli olduğunu belirterek, "Kokuyor yani sonuç itibariyle kapalı bir havza. Bazen görüyorum sap sarı bir su akıyor bu tarafa. Arıtım yok büyük bir ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Ben onun tespitini yapamam ama yüzde 90 temiz olmadığı belli çok kötü kokuyor" ifadelerini kullandı.