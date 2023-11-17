Küçükçekmece'deki patlamanın ardından sokak trafik akışına açıldı
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Küçükçekmece'de meydana gelen patlamanın ardından yapılan incelemeler tamamlandı ve sokak trafik akışına açıldı. 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Tahliye edilen bina sakinleri belediyeden yapının durumuyla ilgili raporu bekleyecek.
Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği binadaki incelemeler tamamlandı, sokak trafik akışına açıldı.
Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada yaşanan patlama sonrası ilgili ekiplerce yapılan incelemeler sona erdi.
Küçükçekmece Belediyesi görevlilerinin, sokaktaki molozlar ile binadan kopan parçaları temizlemesinin ardından yol tekrar trafik akışına açıldı.
Tahliye edilen bina sakinlerinin belediyeden yapının durumuyla ilgili raporu bekleyecekleri öğrenildi.