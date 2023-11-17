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Küçükçekmece'deki patlamanın ardından sokak trafik akışına açıldı

Küçükçekmece'de meydana gelen patlamanın ardından yapılan incelemeler tamamlandı ve sokak trafik akışına açıldı. 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Tahliye edilen bina sakinleri belediyeden yapının durumuyla ilgili raporu bekleyecek.