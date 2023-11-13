Küçükçekmece'de Yoğun Yağış Sonrası Yol Çöktü

- Küçükçekmece'de yoğun yağışın ardından yol bir evin bahçesine çöktü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yoğun yağışın ardından yumuşayan yol bir evin bahçesine doğru 4 metre çöktü. Çökmenin ardından olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Yağışın etkili olmasıyla birlikte asfalt yol ve kaldırım bir evin bahçesine doğru yaklaşık 4 metre çöktü. Olay esnasında bölgede vatandaşların olmaması ise faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler tarafından çökmenin meydana geldiği yerde doğalgaz kesildi. Öte yandan bölgeye gelen ekipler güvenlik şeridi oluşturdu.

"Olay gerçekleştiğinde gümbür diye bir ses geldi"

Olayın gerçekleştiği anda büyük bir ses duyduklarını ifade eden Ahmet Vatansever, "daha önce de ufak bir çökme vardı ama kaldırımda bir şey yoktu. Şu anda yağmur dolayısıyla kaldırımda çöktü. Su hala içeri doğru girmeye devam ediyor. Durum çok acil. Burası ana yol. Minibüs yolu. Devamlı bir trafik sirkülasyonu var. Olay gerçekleştiğinde gümbür diye bir ses geldi. Baktık yol çöktü. Şu anda da su giriyor içeri" şeklinde konuştu.