Küçükçekmece'de Yangında 15 Kişi Ölümden Döndü

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede madde bağımlısının çıkardığı iddia edilen yangında 15 kişi ölümden döndü. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, üst katlardaki daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, giriş katında oturan ve yalnız yaşayan madde bağımlısı şahsın oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler tüm daireyi sardı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 15 kişiyi merdivenle kurtardı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Evleri hasar gören üç dairede yaşayanlardan kimisi akrabalarına gitti, kimisi ise geceyi otelde geçirdi.

Yangının çıktığı daire tamamen yanarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Binadakiler olarak ölümden döndüklerini belirten bina sakini Mehmet Genç, "Yıllardan beri bu alttaki adamla uğraşıyoruz. Polise, savcılığa şikayet ettik, mahalleli komple imza topladı ama hiç kimseden yanıt alamadık. Binayı yaktı, çocuğumuz var, çoluğumuz var. Adamlar, çocuk binaya giremiyor. Evi onlar yakmışlar, bağımlılar yakmış. Ölümden döndük, gecenin yarısında herkes uykusundaydı, çoğu insan hastaneye kaldırıldı. Kedimizi dışarı zor attık, binada 15 kişi vardı. Çocuklar vardı, onları itfaiye indirdi. Ben gece arabada kaldım, ailemi otele yerleştirdim. Yarın ne olacak bilmiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL