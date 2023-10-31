Küçükçekmece'de Yangın: Anne ve Bebek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken üst katta mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken üst katta mahsur kalan bir anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde hasar oluştu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Gülhan Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bodrum kattan çıkan dumanlar apartmanı sardı. Apartmanda oturanların bazıları dışarı çıkarken, bazıları kendilerini pencerenin kenarına attı. Yangını görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken sokakta kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi ambulansa götürdü. Yakınlarının ambulansa bindirilişini gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Üst katta bebeği ile mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bebek ve annesi de ambulansla hastaneye götürüldü.

Muhittin Geylani, "Bitişik binada yangın çıktı, hemen itfaiyeye haber verdik. 4 kişi dumandan zehirlenmiş galiba. Zehirlenenlerin ciddi bir durumları yok. Bebek ile annesi vardı onları da indirdiler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Herkes tedirgin oldu" diye konuştu.

Bodrum katta çıkan yangın söndürülürken evde hasar oluştu. Polis ekipleri de çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.