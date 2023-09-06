Küçükçekmece'de su baskınında kurtarılanların anıları

Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'de, su baskını yaşanan kafenin çatısına çıkan 68 kişi, bot ve iş makineleri yardımıyla kurtarılmıştı. O anları anlatan Küçükçekmece Gölü kıyısındaki kafenin ortaklarından Taner Örs, su baskının ardından göldeki teknesinin bağlı olduğu yerden kopup gittiğini, aracını da göle gitmemesi için ağaca bağladıklarını söyledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Halkalı'da Küçükçekmece Gölü kıyısındaki kafeyi su bastı. Kafedeki müşteriler ve çalışanlar hızla kafenin çatısına çıktı. Burada mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, bot ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalanların tahliye edildiği sırada kafenin ortaklarından Taner Örs'e ait göl kıyısındaki tekne, sel sularının etkisiyle bağlı olduğu halattan koparak kayboldu. Kafenin otoparkındaki lüks araçlardan birinin de göle ilerlediğini gören Örs ve kafe personeli, otomobili halatla ağaca bağladı. O anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÖNCE MÜŞTERİLERİMİZİ GÖNDERDİK"

Kafenin ortaklarından Taner Örs, yaşananları anlattı. Örs, "Yağmur yağmaya başlayınca müşterilerimiz içerideki alana geçtiler. Dışarıdaki vale su birikintisi oluşuyor diye uyardı. Kapının önüne çıktığımda su, diz seviyesine gelmişti. Müşterileri uyarana kadar 2-3 dakika içerisinde otopark suyla doldu. 50-60 kadar müşteriyi hızla çatıya çıkardık. Arkadaşlarımız itfaiye ekiplerine ulaşmaya çalıştı. Bot ve iş makinesi yardımıyla öncelikli olarak müşterilerimizi gönderdik. Daha sonra personelimizi gönderdik. Zararımızı görüyorsunuz, her şey altüst oldu. Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.ö dedi.

"GÖLDEKİ TEKNEM KOPTU GİTTİ"

Göldeki teknesinin sel sularının etkisiyle bağlı olduğu yerden koptuğunu söyleyen Örs, "Gölde teknem vardı. Su basıncıyla bağlı olduğu yerden koptu gitti. Aracımızın biri de göle doğru gidiyordu. Onu da halatla bağladık. Böyle bir felaketten şükürler olsun cana zarar gelmeden çıktık. En önemlisi buraya gelenler, müşterilerimizdi. Onların da kılına zarar gelmedi çok şükür.ö diye konuştu.

"ARABA SUYUN İÇİNDE BALIK GİBİ YÜZÜYORDU"

Sel sularına kapılan aracı halatla bağlayan Erman Şen, "Arabalar suda kayıyordu. Çok etkili bir su basıncı vardı. Arabayı, göle gitmesin diye ağaçlara bağladık. Arabanın içi de su dolmuştu. Suyun içinde balık gibi yüzüyordu. Kıyıya kadar gitmişti. Halatla bağladık.ö ifadelerini kullandı.