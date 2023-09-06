Küçükçekmece'de Şiddetli Yağmur Sonrası Su Baskını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'ye yaklaşık 2 yıl önce taşınan Gineli Imara Kebe su baskınında hayatını kaybetti.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası Küçükçekmece Kaynarca Deresi taştı. Derenin taşmasıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir evleri su bastı. Su baskınıyla birlikte 4 kardeşiyle birlikte bodrum katta yaşayan Imara Kebe (27) kendisini dışarı attı. Daha sonra ise Kebe evin elektriğini kesmek için tekrardan eve girince insan boyunu aşan suların içinde mahsur kaldı. Kapının kapanmasıyla birlikte dışarı çıkamayan Gineli Kebe'yi kurtarmaya çalışan mahalle sakinleri başarılı olamayınca Kebe hayatını kaybetti. Öte yandan mahalle sakinleri Kebe ve kardeşlerinin yaklaşık 2 yıl önce Kebe'ye mezar olan eve taşındıklarını belirtti.

"ÇOK İYİ İNSANDI"

Mahalle sakinlerinden Mikail Yıldırım, "Yağmur başlamasının ardından dere taştı. Dere taşınca bodrum kattaki arkadaşlara haber verdik hepsi dışarı çıktı. Sonra içlerinde bir tanesi elektrikleri kesmek için tekrardan içeri girdi. Camdan içeri su dolunca kapı kapandı ve adam çıkamadı. Kimse de giremedi. Geç saatlerde itfaiye geldi yağmur durduktan sonra. Arka taraftan kapıları söküp ölü olarak arkadaşı buldular. Merhabamız vardı. Komşumuz oluyordu. Çok iyi insandı. Allah rahmet eylesin adam çok yazık oldu. Mağdur durumda kendi ekmeklerinin peşindeydi" dedi.

"SULAR BOŞALTILDI"

Bu arada Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Olağan üstü bir durumla karşı karşıyayız. Yağmurun çok şiddetli olması ve Kaynarca deresinin, Başakşehir'den gelen suyla taşması sonucu binaların alt katlarını su bastı. Bir kişi öldü, Allah rahmet eylesin. Onun dışında, yağmurun yağdı saatten itibaren hem İBB hemde İSKİ ve bizim ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Sular boşaltıldı. Şimdide temizlik yapılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.