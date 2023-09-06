İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Bodrum katta mahsur kalan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de sel sularında can pazarı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de sel sularında can pazarı yaşandı. Bodrum katta mahsur kalan bir kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Atatürk Mahallesi'nde dere taşınca, çevredeki evlerin bodrum katları suyla doldu. Mahallede bulunan bir evin bodrum katında adeta can pazarı yaşandı. Sel sularının iyice yükseldiği dakikalarda evde mahsur kalan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşların çabası kameraya yansıdı. Elinde çekiçle cama vurarak içerideki kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaş, anbean görüntülendi. Mahsur kalan kişinin kurtarıldığı öğrenildi.