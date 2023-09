Küçükçekmece'de Sel Felaketinde Mahsur Kalan Kediler Aranıyor

Küçükçekmece'de kardeşiyle birlikte yaşayan Meryem Akmaz'ın kaldığı ev selin etkisiyle kısmen çöktü. Akmaz, selde hafif yaralı kurtarılan kardeşinin hastanedeki tedavisinin ardından, gözyaşları içinde çöken evinde mahsur kalan kedilerini aradı. Genç kadın dakikalarca süren çabasının sonunda bir kedisine ulaştı, diğerini aramaya devam ediyor.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde dere yanında bulunan bir gecekondu sular altında kaldı. İddiaya göre, dereye düşen aracın suları yukarı taşırmasıyla birlikte, gecekondu da çökme de yaşandı. Kullanılmaz hale gelen evde, 18 yaşındaki Melike Akmaz ve ablası Meryem Akmaz yaşıyordu. O sırada evde olmayan abla Meryem Akmaz, kardeşiyle telefonla konuştuktan sonra eve gitmek için yola çıktı. Yağışın şiddetiyle birden sular altında kalan evde bulunan Melike Akmaz, bahçedeki ağaca tırmanarak evden çıkmayı başardı. Evdeki eşyaların başına düşmesiyle darbe alan Akmaz, hastaneye kaldırıldı. Melike Akmaz dışında o an evde bulunan 2 de kedi vardı? Kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu gören abla Meryem Akmaz, kedilere baktı ama bulamadı. Geceyi kardeşiyle birlikte hastanede geçiren abla, kardeşi sabah taburcu olunca soluğu evinin önünde aldı. Casper ve Lizy ismini verdiği kedilerini dakikalarca arayan Meryem Akmaz, bir kedisine ulaştı ancak diğer kedisini aramaya devam ediyor.

ERKEK KARDEŞİM PANİKLE YÜZEREK GELDİ

Yaşadıklarını anlatan Meryem Akmaz, "Ani bir sel baskınıyla karşılaştık biz. Kız kardeşim evde tekti. Ben de onun yanına geliyordum. Erkek kardeşim de yakınlardaydı. Saniyelik birşey. Telefonu kapattım, ben geliyorum dedim ve minibüse bindim. Dereye giren arabanın vesilesiyle dere tıkanıyor ve bütün su eve giriyor. Araba evin üstüne uçuyor, duvarlar yıkılıyor ve evi komple su basıyor. Bu yüzden kız kardeşim evden ağaca tırmanarak çatıya çıkıyor. Hayatını kurtarmaya çalışıyor. Kafasına darbe alıyor, gardırop üstüne devriliyor. Kendini gerçekten zor bir şekilde kurtardı. Üst kattaki komşumuz kardeşimi inip almış. Erkek kardeşim de panikle yüzerek geliyor. O sular 2 metreyi geçti" dedi.

HERKES İYİ? ŞU AN BENİM ÇOCUKLARIM DAHA ÖNEMLİ

Kardeşlerinin iyi olduğunu görünce rahatladığını söyleyen Akmaz, "Ben onların iyi olduğunu görünce, evlatlarım aklıma geldi. Onu alamadınız, onlar hala hayatta? Onları almam lazım deyip suya atlayacakken beni tuttular. Cidden çok zordu, bütün gece uyumadım. Kız kardeşimin yanında bekledim hastanede. O taburcu olduğu zaman ben de buraya geldim. O da teyzemlere gitti çünkü artık kalacak bir yer yok. Sağlık durumları iyi. Kedilerimi arıyorum çünkü sonuçta herkes iyi ama benim çocuklarım şu anda daha önemli. Onları bulursam çok mutlu olacağım. Şu an dışarıda bir yerde geziyor da olabilirler ama ben yine ilk buraya geldim. İki tane kedim var. İkisi de 2 yaşında, birlikte büyüdüler. Birisi Casper diğeri Lizy" ifadelerini kullandı.

BİNA ÜSTÜME DE ÇÖKSE ONLAR İÇİN HER ŞEYE KATLANIRIM

Akmaz, "Şu an canım hiç umurumda değil. Bina üstüme de çökse ben onlar için her şeye katlanırım çünkü onlar beni hayata bağladı. Benim hep en zor anlarımda onlar oldu. Sırdaşın olur ya, kimsen yoktur onlar vardır. Ailem var ama onlarla farklı bir bağ kurar ya insan? Burada bir sürü kediye bakıyoruz. Mahalleli olarak da çok kedi besliyoruz. Onlar miyavlamaz. Çok değişikler, sessiz bir şekilde orada bulunmayı beklerler. Şu an burası yıkılırsa, ya içindeyse, o korkum var. Bana gece sizin orayı yıkacaklar dedikleri an benim aklım çıktı. Çocuklarım belki hala içeride olabilir diye. Hiç kolay şeyler değil" diye konuştu.