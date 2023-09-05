Küçükçekmece'de Sağanak Yağışta Otomobil Suya Kapıldı
Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle bir otomobil sele kapıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle otomobilin sele kapıldığı anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Küçükçekmece'de de etkili olan sağanak yağış nedeniyle otomobiller suya gömüldü. Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Sokak'ta bir otomobilin ise suda yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam