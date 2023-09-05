Küçükçekmece'de Sağanak Yağışta Otomobil Suya Kapıldı

Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle otomobilin sele kapıldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Küçükçekmece'de de etkili olan sağanak yağış nedeniyle otomobiller suya gömüldü. Mehmet Akif Mahallesi Sakarya Sokak'ta bir otomobilin ise suda yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL