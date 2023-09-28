Küçükçekmece'de Sağanak Yağışta Motosiklet Sürücüsü Nehre Düştü

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İkitelli'de nehre dönen caddede motosiklet sürücüsü suya kapıldı. Bir süre sürüklenen sürücünün yardımına bir vatandaş koştu. Sürücü sudan çıkarken motosiklet ise akıntıya kapılarak ilerlemeye devam etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam