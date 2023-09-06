Küçükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Araçlar Sürüklendi

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sokak içerisinde sürüklenen araçlar kameraya yansıdı. Sürüklenen araçların arasında kalan bazı vatandaşlar ise tehlike atlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sokak içerisinde sürüklenen araçlar kameraya yansıdı. Sürüklenen araçların arasında kalan bazı vatandaşlar ise tehlike atlattı.

Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi. Kırlangıç Sokak'ta sel sularından etkilenen araçlar sürüklenerek birbirine girdi. O anlarda arada kalan bir vatandaş ise tehlike atlattı. Sokakta yaşananlar saniye saniye cep telefonu görüntülerine yansıdı.