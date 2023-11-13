Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle kaldırımda çökme meydana geldi
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle bir evin önündeki kaldırım çöktü. Belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı ve çökme sonucunda asfalt yolda ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.
Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle kaldırımda kısmen çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi'nde sağanağın da etkisiyle bir evin önündeki kaldırım çöktü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çökme nedeniyle asfalt yolda ve bahçe duvarında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam