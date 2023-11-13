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Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle kaldırımda çökme meydana geldi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde sağanak yağışın etkisiyle bir evin önündeki kaldırım çöktü. Belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı ve çökme sonucunda asfalt yolda ve bahçe duvarında hasar meydana geldi.